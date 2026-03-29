Malatya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alaaddin Tunay (55) idaresindeki 44 KZ 171 plaka sayılı otomobil ile F.K. yönetimindeki 44 AGP 945 plaka ve otomobil ve E.E. kontrolündeki 01 ADN 277 plaka otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Tunay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan İ.K'nın ise tedavisi sürüyor.