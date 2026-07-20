Malatya'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Malatya\'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı
20.07.2026 20:39
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Yeşilyurt ilçesinde minibüs, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

V.D'nin kullandığı 44 M 0037 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile C.H. idaresindeki 44 HB 923 plakalı kamyonet ve P.G. yönetimindeki 44 AHP 335 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ve aynı araçtaki 1 kişi ile minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika

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