MALATYA'da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz alt geçidinde bilinmeyen nedenle 1 kamyon ve 6 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda bulunan E.Z., İ.Ö., B.Ö., H İ.Ö., S.Y.Z. ve S.K.Z. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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