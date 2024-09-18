Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen meyve yüklü kamyon, Fethiye Mahallesi'nde önce B.Ö. idaresindeki hafif ticari araca ardından park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Zincirleme Kazada 7 Yaralı - Son Dakika
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