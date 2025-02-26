Malatya'daki Deprem Davası Devam Ediyor: Sanıkların Savunmaları Dikkat Çekti

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HABER: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Özelif Sitesi'ndeki Kilis ve Baydoğan apartmanlarıyla ilgili davaya devam edildi. Binada kızı ve torununu kaybeden Abdulvahap Danış, "Bana kızımın tek bir saçını geri verebilirler mi? Her gün mezarlıktayım. Benim acımı dindirebilirler mi" diye sordu. Sanık avukatı tarafından Yeşilyurt Kaymakamlığı'ndan üst yazıyla alınan ve mahkemeye sunulan evrakta, "Bina 50 yıllık olup kesin tespit yapılması gerekmektedir. Özelif Sitesi genelinde dere malzemesiyle beton dökülmüş" tespiti dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde bulunan Özelif Sitesi'nde, Pazarcık merkezli ilk depremde yıkılan Kilis Apartmanı'nda 27, Elbistan merkezli ikinci depremde yıkılan Baydoğan Apartmanı'nda ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kooperatif tarafından yaptırılan Özelif Sitesi'ndeki Kilis ve Baydoğan apartmanlarıyla ilgili açılan davada, tutuksuz sanıklar Ahmet Bayram Haskoloğlu, Cahit Aydın, Cemal Coşkun, İrfan Varlıklıöz, Mehmet Coşkun, Sadettin Çekmegil ve Şahin Peker ile belediye görevlileri İsmail B., Nurettin S. ve Yaşar K'nın yargılanmasına Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"Yeni işlemden dolayı benim sorumluluğum kalmamıştır"

Sanık İsmail B., 1984-1989 yılları arasında Malatya Belediyesi imar işleri müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Ben süresi içinde proje dosyalarında eksiklik olmadığı için onay verdim. Ben projeyi onayladıktan sonra 5 yıl içinde bitirilmediği için 1990'da yeni bir proje onayı almıştır. Benim sorumluluğum yeni işlemden dolayı kalmamıştır" dedi.

"1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların 6 Şubat gibi depremleri atlatma şansı yoktur"

Sanık Nurettin S., "Projeyi 1975 deprem yönetmeliğine göre inceleyen kişiyim. Bilirkişinin tespit etmiş olduğu bazı ayrıntılar 1975 deprem yönetmeliğinde yoktur. O zamanki yönetmeliklerde zemin etüdü yoktur. Araştırmalarımda Kilis ve Baydoğan Apartmanlarını Elazığ depreminde ağır hasar gördüğünü tespit ettim. 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların 6 Şubat gibi depremleri atlatma şansı yoktur" sözleriyle kendisini savundu.

"Benim acımı dindirebilirler mi?"

Özelif Sitesi'nde oğlu ve gelinini kaybeden müşteki Cebrail Doğan, "Binadaki daireyi 2018'de aldık. Elazığ depreminden sonra hasarlı binayı az hasarlıya çevrildiğini duydum. Elazığ depreminden sonra binaya güçlendirme yapılmadı, sadece mantolama yapıldı. DASK, Elazığ depreminden sonra duvar çatlakları için bir ödeme yaptı. Binada önce tadilat, sonra mantolama yapıldı" diye konuştu.

Depremde kızı ve torununu kaybeden Abdulvahap Danış ise "Elazığ depreminden sonra DASK çatlaklardan dolayı ödeme yaptı. Depremden önce mantolama yapıldı. Bana kızımın tek bir saçını geri verebilirler mi? Her gün mezarlıktayım. Benim acımı dindirebilirler mi" diye sordu.

"Dere malzemesiyle beton dökülmüş"

Sanık avukatlarından Ali Haydar Özer, mahkemeye Yeşilyurt Kaymakamlığı'ndan üst yazıyla alınan ve Elazığ Depremi'nden sonra sahada yapılan kontroller sonucu binaların hasar durumunu gösteren listeyi mahkemeye sundu. Listede, Özelif Sitesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kilis ve Baydoğan apartmanları için "Bina 50 yıllık olup kesin tespit yapılması gerekmektedir. Özelif Sitesi geneli dere malzemesiyle beton dökülmüş. Taşıyıcı sistem incelenmeli" tespiti dikkat çekti.

Mahkeme heyeti duruşmayı, eksikliklerin giderilmesi için ileriki bir tarihe erteledi.