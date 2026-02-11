Malatya'da 6 Şubat'ta 19 Kişinin Öldüğü Ermeç Apartmanı Davası 25 Mart'a Ertelendi - Son Dakika
Güncel

Malatya'da 6 Şubat'ta 19 Kişinin Öldüğü Ermeç Apartmanı Davası 25 Mart'a Ertelendi

11.02.2026 12:42  Güncelleme: 13:57
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ermeç Apartmanı davasının dokuzuncu duruşmasında mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 25 Mart'a erteledi. Dava, depremler sonucu yıkılan apartman ile ilgili müteahhitler ve belediye görevlileri hakkında açılan davayı kapsıyor.

Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralı kurtulduğu Ermeç Apartmanı'na ilişkin davanın dokuzuncu duruşması, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş hakkında dava açmış; bu dava ile daha sonra dönemin Malatya Belediyesi'nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla açılan dava birleştirilmişti.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti.

Sanık Hasan Hüseyin Ermeç'in avukatı söz alarak, "Yapı hakkında hukuk mahkemesinde açılan tazminat davasında farklı bir bilirkişi raporu aldırdık. Binadan alınan ve bilirkişiye gönderilen karot örneği, iş makinelerinin çalıştığı alandan alınmış ve bu karot değeri 0,7 çıkmıştır. Biz hukuk mahkemesi için binanın temelini açarak yan perde beton ve kolondan aldırdık; bu kez karot değeri 11,2 çıkmıştır. Yine bu mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda binanın yıkılışına yönelik, 'zeminden kaynaklı, depremin etkisi, yapının titremesi ve öngörülmeyen sonuçlardan yıkılmıştır' denilmektedir. Hukuk mahkemesinde yürüyen davada alınan bilirkişi raporunun bir örneğini de dosyaya sunuyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, davayı 25 Mart 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahkeme, Malatya, Güncel, Son Dakika

