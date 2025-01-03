Malatya'daki Gassallerin Zorlu Yıkım Süreci

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Deprem bölgesindeki gassaller yaşadıkları zorlukları anlattı

Malatya'da gassallerin zorlu mesaisi

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan gassaller zorlu mesailerini anlattı. Onlarca cenaze işlemini gerçekleştirdiğini kaydeden gassal Heybet Yerebakan ise babasının cenazesini yıkarken çok zorlandığını söyledi.

Ülke genelinde son günlerde gündemde olan Gassalık mesleğinin deprem bölgesi Malatya'da daha zorlu olduğunu aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan gassaller, aile içi şiddet ile intihar sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkımada zorlandıklarını belirtti. Pandemi ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ortalama 40-50 yıkıma işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden gassaller, işlemleri takip eden aile yakınlarının feryatlarının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

"Aile içi şiddet ve intihar sonucu vefat edenler bizleri zorluyor"

Beş bayan gassal olarak görev yaptıklarını aktaran Nuray Akyol, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü mesleğinde özellikle intihar sonucu hayatını kaybeden genç bireylerin yıkıma işlemlerinin kendilerini zorladığını kaydetti.

"Pandemi ve deprem bizi her açıdan çok zorladı"

Pandemi ile deprem sürecinde günlük 40-50 yıkıma işlemi yaptıklarını ifade eden Aydın Polat ise kutsal bir görevi icra ettiklerini belirterek, mesleğini severek yaptığını söyledi. Polat, pandemi ve deprem sürecinde iş yoğunluğu ve psikolojik açıdan çok zor dönem geçirdiklerini de ifade etti.

"Babamın cenazesini yıkamak beni zorladı"

Yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden babasının cenazesini yıkarken zorlandığını aktaran bir diğer gassal Heybet Yerebakan da sadece yıkıma işlemi yapmadıklarını belirterek cenaze yakınlarına da psikolojik destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.