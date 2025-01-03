Malatya'daki Gassallerin Zorlu Yıkım Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'daki Gassallerin Zorlu Yıkım Süreci

Deprem sonrası Malatya'da gassaller, aile içi şiddet ve intihar gibi vakaların cenaze işlemleri sırasında yaşadıkları zorlukları aktardı. Gassal Heybet Yerebakan, babasının cenazesini yıkarken yaşadığı duygusal yükü dile getirirken, meslektaşları da pandemi ve depremin getirdiği ağır yükten bahsetti.

03.01.2025 16:38  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bölgesindeki gassaller yaşadıkları zorlukları anlattı

Malatya'da gassallerin zorlu mesaisi

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan gassaller zorlu mesailerini anlattı. Onlarca cenaze işlemini gerçekleştirdiğini kaydeden gassal Heybet Yerebakan ise babasının cenazesini yıkarken çok zorlandığını söyledi.

Ülke genelinde son günlerde gündemde olan Gassalık mesleğinin deprem bölgesi Malatya'da daha zorlu olduğunu aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan gassaller, aile içi şiddet ile intihar sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkımada zorlandıklarını belirtti. Pandemi ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ortalama 40-50 yıkıma işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden gassaller, işlemleri takip eden aile yakınlarının feryatlarının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

"Aile içi şiddet ve intihar sonucu vefat edenler bizleri zorluyor"

Beş bayan gassal olarak görev yaptıklarını aktaran Nuray Akyol, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü mesleğinde özellikle intihar sonucu hayatını kaybeden genç bireylerin yıkıma işlemlerinin kendilerini zorladığını kaydetti.

"Pandemi ve deprem bizi her açıdan çok zorladı"

Pandemi ile deprem sürecinde günlük 40-50 yıkıma işlemi yaptıklarını ifade eden Aydın Polat ise kutsal bir görevi icra ettiklerini belirterek, mesleğini severek yaptığını söyledi. Polat, pandemi ve deprem sürecinde iş yoğunluğu ve psikolojik açıdan çok zor dönem geçirdiklerini de ifade etti.

"Babamın cenazesini yıkamak beni zorladı"

Yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden babasının cenazesini yıkarken zorlandığını aktaran bir diğer gassal Heybet Yerebakan da sadece yıkıma işlemi yapmadıklarını belirterek cenaze yakınlarına da psikolojik destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Malatya, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki Gassallerin Zorlu Yıkım Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
13:26 Trump’ın ekonomi politikaları Türkiye’nin önünü açabilir Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:01:42. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'daki Gassallerin Zorlu Yıkım Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.