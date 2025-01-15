Malatya Hastanesi'nden Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Malatya Hastanesi'nden Yılın Kareleri Oylaması

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları, 2024 Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

15.01.2025 13:17
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Ender Akdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Akdemir, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün, "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçen Akdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" başlıklı karesinden yana oyunu kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Nihal Mevral ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" ile Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotograflarına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdüğan'ın "Madenciler" başlıklı karesini seçen Mevral, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesini seçti.

Üreme Yardımcı Tedavi Merkezi'ndeki hemşireler Nesrin Özbey, Gülay Şahin ile biyologlar Canan Fırat ve Ümit Evren ise birlikte yaptıkları oylamada, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Keyfi yerinde" ile "Spor" kategorisinde ise Doğukan Keskinkinkılıç'ın "Kar topu" fotoğraflarını seçti.

Hastanenin İletişim ve Tanıtım Birimi Sorumlusu İbrahim Hayta da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtçuoğlu'nun "40 yılda 1", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması", Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Sıradan bir gün" ile "Spor" kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Havalı atlayış" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Hastanesi'nden Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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