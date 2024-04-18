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Malatya İl Müftülüğüne atanan Ramazan Dolu için cübbe giyme programı düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen devir teslim programında konuşan Vali Ersin Yazıcı, Malatya İl Müftülüğü görevini yürütürken Çorum İl Müftülüğüne atanan Şahin Yıldırım ile Malatya İl Müftülüğüne atanan Ramazan Dolu'ya yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yazıcı, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin getirdiği ağır sonuçların yorgunluğa neden olduğunu anlatarak resmi rakamlara göre nüfusun 70 bin azaldığını belirtti.

Deprem sonrası insanlarda sosyal ve manevi anlamda bir çok olumsuz olayın vuku bulduğunu aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük afetten sonra normal. Diyanet İşleri Başkanlığının kıymetli neferleri sizin işiniz, omuzlarınıza aldığınız yük artmış durumda. İnanıyorum teşkilatta çalışanlar bu sorumluluğu almış ve bu yükü taşımaya devam edecek. Depremin yarattığı çok büyük olumsuzluk var, moralsizlik, korku, duygu karışıklıkları var."

Şehrin zor günler yaşadığını, yıkılan binaların yerine devletin yenisini yapmaya devam ettiğini dikkati çeken Yazıcı, "Şehir eskisinden daha güzel olacak ama insanların yaşadığı travmaları çok hızlı şekilde atabilmemiz için sizin desteğine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ile Dolu da programda selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Dolu'ya cübbesini giydirdi.