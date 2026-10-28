Malatya Kale\'de 30 metre derin kuyuya düşen genci itfaiye 30 dakikada kurtardı

Malatya Kale'de 30 metre derin kuyuya düşen genci itfaiye 30 dakikada kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Kale ilçesinde Bahri Mahallesi'nde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen genci, itfaiye yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtardı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahri Mahallesi Erenli Merkez Küme Evleri'nde K.D. (21), yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından K.D'yi kurtardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan K.D, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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