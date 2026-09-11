Malatya Kale'de babasını bıçaklayan oğul gözaltına alındı, baba kurtarılamadı

Malatya'nın Kale ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi'nde Mithat E. ile oğlu T.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.E, babasını bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mithat E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mithat E'nin cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Oğlu T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.