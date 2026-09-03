Malatya Kale'de otluk yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğukpınar Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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