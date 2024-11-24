Malatya-Kayseri Kara Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

MALATYA- Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek, "Karla mücadele devam etmektedir. Darende- Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Malatya- Sivas karayolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.
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