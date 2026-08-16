Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde Sefo sahne aldı, geleneksel sanatlar sergilendi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci günü konser, geleneksel sanatlar, el sanatları ve etno spor etkinlikleriyle geçti. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan Sefo, sevilen şarkılarını Malatyalılarla birlikte seslendirdi.

Festival kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bağlama Yapımı Atölyesi ve "Yaşayan Miras: Malatya Sergisi" ziyaretçilerle buluşurken, 100. Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik etnospor etkinlikleri gerçekleştirildi. Günün finalinde ise rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo sahne aldı.

100.Yıl Kent Parkı'nda sahne alan Sefo, yüksek enerjisi ve sahne performansıyla festival akşamına hareket kattı. Sanatçı, "Aşiyan", "Kördüğüm", "Affettim" ve "Bonita" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Konser sırasında kısa süreli etkili olan yağmura rağmen alanı terk etmeyen müzikseverler şarkılara eşlik ederken, Sefo hareketli repertuvarıyla konser boyunca tempoyu yüksek tuttu.

BAĞLAMANIN SESİ GELENEKSEL USTALIKLA BULUŞTU

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bağlama Yapımı Atölyesi'nde, Türk halk müziğinin temel çalgılarından bağlamanın yapım geleneği ziyaretçilere anlatıldı. Kökeni Orta Asya kopuzuna dayandırılan bağlamanın tekne, sap ve göğüs bölümlerinden oluşan yapısı tanıtılırken, çalgının yalnızca müzikte değil, sözlü kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne ilişkin bilgi de verildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Yaşayan Miras: Malatya Sergisi" de festivalin sekizinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Tespih, iğne oyası, ahşap işleri, deri işlemeciliği, bebek ve enstrüman yapımı gibi farklı sanat ve zanaat dallarının yer aldığı sergide, ustaların el emeği ve üretim kültürü üzerinden Malatya'nın somut olmayan kültürel mirası ziyaretçilere tanıtıldı.

100. Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etnospor etkinliklerinde çocuklar geleneksel spor ve oyunlarla buluştu. Çocuklar, EtnoTır kapsamında oluşturulan alanlarda okçuluk ve mas güreşini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında düzenlenen ebru ve ıhlamur baskı atölyelerine de katılan çocuklar, spor ve oyunların yanı sıra geleneksel el sanatlarının üretim süreçlerine de dahil oldu.

FESTİVAL FERHAT GÖÇER KONSERİYLE SONA ERECEK

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinlikler, festivalin son gününde de devam edecek. 100. Yıl Kent Parkı'ndaki konser programı bu akşam Ferhat Göçer'in sahne almasıyla tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

Malatya, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Sefo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
13:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:41
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 17:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.