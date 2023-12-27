Malatya Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti•
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.55'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9.69 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
AFAD, bugün saat 10.55'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 9.69 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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