Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya\'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

19.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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