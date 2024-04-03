Malatya\'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 'gönüllülük' dersi kapsamında başlattıkları 'Bu bayram beni sen giydir' projesi ile ihtiyaç sahibi 300 çocuğu mutlu etti. Proje kapsamında toplanan yardımlarla ayakkabı, pantolon ve kazak alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen proje, öğrencilerin iyi niyetleri ve özverili çalışmalarıyla büyük bir başarı elde etti.
Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Kadınlar, genç kadınlar, yıldız kadınlar, erkekler, ümit milli erkekler, genç erkekler ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışacak olan milli sporcular, Türkiye'yi temsil edecek.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah saldırısı ısrarının arka planını AA Analiz için kaleme aldı. Netanyahu'nun soykırım stratejisi ve Refah saldırısıyla hedeflediği noktalar açıklanmıştır.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
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