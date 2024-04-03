Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da Kitap Okuma Yarışmasında Ödüller Verildi

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Nurettin Topçu Lisesinden Elif Berrak Kotanoğlu, İbni Sina İlkokulundan Hifanur Sancak ve Yildizkent Borsa İstanbul öğrencilerinden Elif Naz Aras, öğretmenleriyle birlikte Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan'ı ziyaret etti. Kaymakam Tutkan, öğrencilere çeyrek altın hediye ederek örnek davranışları için teşekkür etti.