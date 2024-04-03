Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, bugün saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 13,9 kilometre derinlikte ve 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da Ayşenur Böcü'nün silahla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu sanıklar Ali E. ve Elif E.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Ali E., suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Güneydoğu ekibi, ligin düşme hattına demir attı ve 17. sırada yer alıyor. Ayrıca, 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor ve sakatlığı devam eden bir oyuncusu bulunuyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ş.A'nın durumundan şüphelenen ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında gözaltına aldı. Şüphelinin 32 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel bireylere anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, fidan dikimi ve bocce oyunu gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Nurettin Topçu Lisesinden Elif Berrak Kotanoğlu, İbni Sina İlkokulundan Hifanur Sancak ve Yildizkent Borsa İstanbul öğrencilerinden Elif Naz Aras, öğretmenleriyle birlikte Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan'ı ziyaret etti. Kaymakam Tutkan, öğrencilere çeyrek altın hediye ederek örnek davranışları için teşekkür etti.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerden 2'si FETÖ, 1'i PKK üyesi olarak belirlendi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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