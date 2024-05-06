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Malatya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer yerini kara bıraktı. Kent merkezinde de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan uyarılarda ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, yağışların aralıklarla kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.