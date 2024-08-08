Malatya Ticaret ve Sanayi Odası İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla oda binasının dış cephesine Filistin bayrağı astı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 307 gündür yoğun bir şekilde sürdüğü, can kaybının 39 bin 653'e, yaralı sayısının ise 91 bin 535'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasının dış cephesine dev Filistin bayrağı asıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 307 gündür tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık tarihine yeni bir kara leke eklendiğini ifade etti.

Astıkları bayrağın kardeş Filistin halkına gönderdikleri güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin'deki işgal durup dururken ortaya çıkan bir savaş değil. 1948 yılında başlatılan sistematik işgal süreci son 10 aydır tarihin en vahşi dönemini yaşıyor. Başta Avrupa olmak üzere birçok batı ülkesi yine yanlış safta yer alıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak vahşete karşı çıkan her sesin insanlık onuru ve Filistin davası için büyük önem arz ettiğini düşünüyor ve soykırıma karşı duran tüm onurlu insanları selamlıyoruz."