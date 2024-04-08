Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1050 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ramazan bayramı dolayısıyla 1050 çocuğa bayramlık kıyafet sevinci yaşattı.
Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ata yadigarı eserlerin restorasyon ve onarımını yaparak, gelecek yüzyıllara taşınmasına vesile olan Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere de yılın 12 ayı destek oluyor.
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan müdürlük, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlık kıyafetlerle çocukların yüzünü güldürdü.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, ecdat yadigarı eserlerin gelecek kuşaklara ulaştırılmasının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.
Malatya, Elazığ ve Tunceli'de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını aktaran Bacanlı, "Bu üç ilde bizden burs alan öksüz, yetim ve muhtaç çocuklardan her ilden 100 çocuğa 2 bin 500 liralık giyim yardımında bulunduk. Genel Müdürümüz Sinan Aksu'nun talimatlarıyla Malatya'da 750 çocuğu da bayram kıyafetleriyle sevindirmeye çalıştık. Bu noktada bir hayırseverimizin desteği de oldu. Bölge Müdürlüğü olarak toplamda 1050 çocuğumuzla bayram sevincini beraber yaşadık, bu mutluluğu paylaşmanın sevinci içerisindeyiz." diye konuştu.
Hediye çeklerinin tamamının teslim edildiğini, kıyafetlerin ise paketlenerek üzerine alıcıların isimlerinin yazıldığını ve bu şekilde ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirten Bacanlı, bayramın birinci gününe kadar tüm hediyelerin sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.
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