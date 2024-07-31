Malatya Valiliği, deprem konutu çıkanların borçlandırma işlemlerini yapmalarını istedi - Son Dakika
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Malatya Valiliği, deprem konutu çıkanların borçlandırma işlemlerini yapmalarını istedi

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların deprem konutu çıkanların açık borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar yapmaları gerektiğini bildirdi. Valilik, henüz başvuru yapmayan vatandaşların hak sahipliklerinin iptal edileceğini duyurdu.

31.07.2024 20:17
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Malatya Valiliği, deprem konutu çıkanların açık borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar yapmaları gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya merkez ve ilçelerinde, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 29 Şubat'ta başladığı hatırlatıldı.

Kurada konut çıkan 9 bin 346 hak sahibinin 31 Temmuz itibarıyla 6 bin 602'sinin borçlandırmasının yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için Valiliğimiz tarafından yoğun bir çaba gösterilmekte ve hafta sonları dahil başvurular alınmakta olup son 6 günde 874 vatandaşımızın daha başvurusu alınmıştır. Feragat eden ve yerinde dönüşüm yaptıran vatandaşlar hariç borçlandırma için henüz başvuru yapmayan 1128 vatandaşımız kalmıştır. Yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında 12 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde borçlandırma ilanına çıkıldığı ve bu tarihlerde borçlandırma işlemi yapılmaz ise hak sahipliğinin sona ereceği ilan edilmiştir. 7269 sayılı Kanun'un (3177 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan) 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos'a kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir."

Açıklamada, borçlandırma yapmak isteyenlerin işlemler için 81 ildeki AFAD Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Valiliği, deprem konutu çıkanların borçlandırma işlemlerini yapmalarını istedi - Son Dakika

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