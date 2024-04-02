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Malatya ve Kilis'te Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Malatya ve Kilis'te Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Malatya ve Kilis\'te Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Malatya ve Kilis'te, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kilis'te farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilirken, Malatya'da otizmle ilgili seminer düzenlendi. Programlara özel bireyler, aileler, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Valiler ve il müdürleri de etkinliklere destek verdi.

02.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:16
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Malatya ve Kilis'te "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kilis'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen özel bireyler ve aileleri, "Otizm engel değil sadece farklılıktır" yazılı pankartlar taşıyarak kırmızı balonlarla yürüdü.

Meydanda otizmli çocuklara yönelik el baskısı boyama etkinliği yapıldı, daha sonra kırmızı balonlar uçuruldu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bülent Çolak, farkındalık oluşturmak adına bu yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Çolak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

Malatya

Aile ve Sosyal Hizmetler Malatya İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda otizmle ilgili seminer düzenlendi.

Etkinliğe kentteki otizm ve down sendromlu çocukları olan aileler katıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yayımladığı mesajda, otizmli çocukların toplumsal hayatta varlık göstermelerinin ve kendilerine yer bulmalarının tüm toplumu zenginleştirerek güçlendireceğini belirtti.

Özel bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri ve özellikle en iyi eğitimi almasını hedeflediklerini Yazıcı, "Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip devletimiz, engellilerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümünde gücünü her daim hissettirerek, duyarlılık ve farkındalık oluşturma yolunda ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya ve Kilis'te Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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