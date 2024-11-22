Malatya'ya 6 Ayda 15 Milyar Yatırım

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kente 6 ayda 15 milyar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Er, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları yatırım ve hizmetler ile ilgili Nikah Saray'ında basına ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Er, "Malatya'ya 6 ayda 15 milyar lira, yani neredeyse her ay 2-3 milyarlık yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

Er, özellikle rezerv alan büyüklüğü konusunda deprem bölgeleri içerisinde Malatya'nın birinci sırada olduğunu, toplamda 400 hektarlık alanda 49 rezerv alan olduğunu belirterek, çarşı merkezinde hızla yükselen binaların yeni yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini kaydetti.

İçme suyuna kademeli uygulamayla yaklaşık yüzde 10 indirim kararı aldıklarını aktaran Er, vatandaşların refah seviyesini artırmak adına her alanda gayret göstereceklerini bildirdi.

Er, sosyal belediyecilik anlamında büyük gayretle çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kültürel alanda birçok çalışma yapıyoruz. Arslantepe ziyaretçilerine hazır. 100. Yıl Parkı'nda kitap kafemizi açıyoruz, çocuklar için yaşam beceri atölyemiz hizmete hazır. Sosyal alanda kadınlarımızın hayatlarına dokunacak mekanlarımızı arttırıyoruz. Kadın Vefa Konakları ve Kadın Sanat Merkezleri açtık. Malatya Sofrasını halkın hizmetine sunduk. Öğrencilerimiz için sabah ve akşam kütüphanede çorba, çay ve su ikramları başlattık. Kitap Fuarı, Satranç Turnuvası, Kayısı Festivali düzenledik. Tek Adımda Çözüm Merkezini ve İstihdam Merkezini hayata geçirdik. 2025 Yılı Kültür Yolu Festivali'ne dahil edildik. Genç Kart mobil uygulama projesiyle gençlerimize özel indirim fırsatları sunduk. Sünnet Şöleniyle 167 çocuğumuzu sünnet ettirdik."