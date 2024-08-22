Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü - Son Dakika
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Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın acı haber Malatya'daki ailesine verildi. Uğurcan Işık'ın şehit olduğu haberi Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

22.08.2024 19:33
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1) MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın (21) acı haber Malatya'daki ailesine verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akçay- Güzelyurt anayolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Uğurcan Işık'ın şehit olduğu haberi Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Abdullah ile annesi Muazzez Işık'ın oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Uğurcan Işık'ın bekar olduğu ve sabah saatlerinde baba Abdullah Işık ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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