Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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(ANKARA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 12.54'te, 5 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 12.54'te, 14.27 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.3 olarak duyurduğu depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depreme ilişkin resmi X hesabından bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.