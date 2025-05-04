Malatyalı Öğrenciler TEKNOFEST'te Birinci Oldu - Son Dakika
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Malatyalı Öğrenciler TEKNOFEST'te Birinci Oldu

Malatyalı Öğrenciler TEKNOFEST\'te Birinci Oldu

Malatya Deneyap Atölyesi takımı, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında birinci oldu.

04.05.2025 18:05
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Malatyalı öğrenciler, katıldıkları TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında hazırladıkları projeyle birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında yarışan Malatya Deneyap Atölyesi takımı, turizm teknolojileri alanında birinci oldu.

Malatya Battalgazi Dr. Saadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Hakan Becer danışmanlığında yarışmaya katılan öğrenciler, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesinden Arda Tahsin Ürün ve Egemen Çetmen, Malatya Lisesinden Fatih Polat ve Elanur Özçelik ile Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Halit Karaca'dan oluşan ekip, Malatya'nın gururu oldu.

Danışman öğretmen Hakan Becer'in rehberliğinde çalışan öğrenciler, daha önce TEKNOFEST 2022 Samsun finallerinde elde ettikleri Türkiye birinciliğini tekrarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, bu başarının tüm Malatya'nın gururu olduğunu belirterek, "Gençlerimizin azmi ve vizyonu, geleceğe dair umutlarımızı daha da pekiştiriyor. Kendilerini ve kıymetli danışman öğretmenimiz Hakan Becer'i gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Bakır, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençleri desteklemeye ve başarılarını görünür kılmaya devam edeceklerini vurguladı.

Projenin otel odalarının temizliği ve toz durumunu ölçmek üzere hazırlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatyalı Öğrenciler TEKNOFEST'te Birinci Oldu - Son Dakika

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