 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatyalı öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatyalı öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı

Malatyalı öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş\'te su kuyusu açtırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı. Su kuyusu açtırmaya karar veren öğretmenler, öğrenciler ve hayırseverlerin desteğiyle depremlerin yıl dönümünde Bangladeş'te su kuyusu açtırdı. Bu anlamlı çalışma, depremde hayatını kaybeden öğrencilerin ve tanıdıklarının isimlerini yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

03.02.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

Kentte çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler Mücahit Şahintürk, Adem Ülger, Hüseyin Nebi Sağman, Ümmü Gülsüm Arslan, Nihat Kaplan, Mehmet Tokatlı ve Mehmet Emin Yordamlı, depremde hayatını kaybeden öğrencileri ve tanıdıklarının isimlerini yaşatmak için harekete geçti.

Bu kapsamda su kuyusu açtırmaya karar veren öğretmenler, öğrenciler ve hayırseverlerin desteğiyle depremlerin yıl dönümünde Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

Yusuf Kenan Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Mücahit Şahintürk, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde kaybettikleri öğrencileri ve okullarından mezun olup vefat edenler adına böylesi bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenler için hayırsever dostlarıyla ne yapabiliriz diye düşündüklerini anlatan Şahintürk, "Su kuyusu açmaya karar verdik. Depremde hayatını kaybeden çok sayıda öğrencimiz, komşularımız, dostlarımız, canlarımız oldu. Hepsinin anısına Bagladeş'te bir su kuyusu projesi gerçekleştirdik. Rabbim bir daha yaşatmasın. İnşallah bu canların anısına onların isimleri su kuyusu üzerinde oradaki insanlara faydası olacak şekilde yaşamlarına bir dokunuş olarak kalır. Tüm katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Depremde hayatını kaybeden Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Merve Karaaslan'ın babası Turgut Karaaslan ise depremde eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kendisinin de eşi ve çocukları adına Somali'de su kuyusu açtırdığını anlatan Karaaslan, su kuyusu açanlar ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Ümmü Gülsüm, Bangladeş, Malatya, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatyalı öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:53:35. #1.11#
SON DAKİKA: Malatyalı öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement