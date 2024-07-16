Malavi'de Kolera Salgını Sonlandı - Son Dakika
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Malavi'de Kolera Salgını Sonlandı

Malavi Sağlık Bakanlığı, Mart 2022'de başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne neden olan kolera salgınının sona erdiğini duyurdu. Ülkede 56 bin 376 vaka kaydedilen ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiği salgın, ulusal aşı kampanyası sayesinde kontrol altına alındı. Salgının en yaygın görüldüğü 29 bölgeden 26'sında 4 haftadır kolera kaynaklı ölüm vakası bildirilmedi. Dünya Sağlık Örgütü de ülkedeki kolera vakalarının sona erdiğini doğruladı. Ancak sağlık uzmanları, sanitasyon sorunlarının çözülmemesi halinde salgının yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

16.07.2024 12:25
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Malavi Sağlık Bakanlığı, ülkede Mart 2022'de başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne neden olan kolera salgınının sona erdiğini açıkladı.

Bakanlık, ülkede 56 bin 376 vaka kaydedilen ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiği kolera salgınının ulusal aşı kampanyası sayesinde sonlandığını bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, salgının en yaygın görüldüğü 29 bölgenin 26'sında 4 haftadır kolera kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü de ülkedeki kolera vakalarının sona erdiğine dair açıklama yaptı. Açıklamada, "DSÖ'nün tanımına göre bir ülkede en son vaka üzerinden dört hafta geçmesi durumunda kolera bulaşısı sona ermiş sayılır. Şu anda Malavi'de durum bu. 6 Haziran'dan bu yana teyit edilmiş bir vaka yok." denildi.

Malavi'deki sağlık uzmanları, ülkede salgına neden olan sanitasyon sorunlarının çözülmemesi durumunda salgının yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Şubat 2023'te kolera salgınını sona erdirmek için ulusal bir kampanya başlatmıştı. Kampanya kapsamında kolera kaynaklı ölüm oranlarının yüzde 3,2'den yüzde 1'in altına düşürülmesi amaçlanıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malavi'de Kolera Salgını Sonlandı - Son Dakika

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