Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mevlit okutuldu.

15.07.2024 21:18
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mevlit okutuldu.

Etkinlikler kapsamında Kümbet Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Kaymakam Göksu Bayram ve beraberindekiler, Malazgirt Müzesi'nde oluşturulan "15 Temmuz Salonu"nu gezdikten sonra şehit jandarma er İsmail Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle de bir araya gelen Bayram, vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gösterdiği anlamlı bir direnişin simgesi olduğunu söyledi.

Programa, Konakkuran Beldesi Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Sadık Uğur, bazı kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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