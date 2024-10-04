Malazgirt'te Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği - Son Dakika
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Malazgirt'te Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Malazgirt'te Dünya Yürüyüş Günü kutlanarak, sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekildi.

04.10.2024 17:20
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekin Topuz, güzel havada protokol üyelerinin, çocukların, gençlerin katılımıyla yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe ilginin yüksek olduğunu dile getiren Topuz, "Sağlıklı beslenme ile beraber düzenli sporun, sağlığımız için en önemli ikinci faktör olduğuna inanıyoruz. Bütün çalışmalar da bunu gösteriyor. Bu nedenle Sayın Kaymakamımız Göksu Bayram, kurum amirleri ve kamu çalışanlarımızın katılımıyla güzel bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

Sağlık personeli Yağmur Serap Kılıç ise farkındalık yaratmak amacıyla etkinliği organize ettiklerini belirterek, "Her gün 10 bin adım yürümek ve bunu alışkanlık haline getirmek sağlığımız için önemli. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor." dedi.

Yürüyüşe Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, eşi Nebahat Er Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, sağlık personelleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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