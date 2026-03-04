Malazgirt\'te Öğrencilere İftar Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kız öğrenci yurdunda düzenlenen programda müdürlük çalışanları, öğrencilerle iftar yaptı.
Programa, Kaymakam Göksu Bayram, eşi Nebahat Elif Bayram, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Yiğit ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Boran Karataş katıldı.
Kaymakam Bayram, iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
