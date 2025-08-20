Malazgirt Zaferi Etkinliği Hasköy'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malazgirt Zaferi Etkinliği Hasköy'de

Malazgirt Zaferi Etkinliği Hasköy\'de
20.08.2025 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köy-Gel-Der, Malazgirt'in 954. yıl dönümünde meşale yaktı ve Türk bayrağı açtı.

Muş Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği (Köy-Gel-Der) Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşale yaktı ve Türk bayrağı açtı.

Hasköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen dernek üyeleri, ilçe meydanında meşale yaktı, 6 metrelik Türk bayrağını dalgalandırdı.

Muş Köy-Gel Derneği Başkanı Murat Çaldır, basın mensuplarına Malazgirt ruhunun ve manevi ikliminin evrensel olduğunu söyledi.

Malazgirt etkinliklerinin sadece 24-26 Ağustos'a sığdırılmaması gerektiğini ifade eden Çaldır, şöyle konuştu:

"Bu amaçla Hasköy ilçe merkezinde vatandaşlarla meşale yakarak bayrak açtık. Malazgirt etkinliklerinin Türkiye'nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Malazgirt yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir. Malazgirt Savaşı, dünya tarihine yön veren ve adaleti getiren bir savaştır. Biz bunu sadece 3 güne sığdırmayıp ağustos ayının bütün günlerine yaymaya çalıştık. Bugün Hasköy ilçemizdeyiz. Malazgirt Meydan Muharebesi dünya tarihine yön vermiştir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Malazgirt, Kültür, Güncel, Hasköy, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi Etkinliği Hasköy'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 23:51:22. #7.11#
SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi Etkinliği Hasköy'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.