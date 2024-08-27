Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıl dönümü kutlamaları Ahlat\'ta yapıldı

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Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler, dönüş yolculuğunda Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ecdada dua etti, sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her döneminde ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan "şanlı zafer"in yıl dönümü kutlamaları da UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan tarihi alana merakı artırıyor.

Kutlamalar için yurdun dört bir yanından Muş ve Bitlis'e gelenler, "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 210 dönümlük alanı kapsayan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmeden ayrılmıyor.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışmaların devam ettiği mezarlığa gelenler, üzerlerindeki yazılar, kabartmalar ve oymalarıyla birbirinden değerli mezar taşlarının arasında adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Taşların üzerindeki işlemeleri inceleyen ve bilgilendirme tabelalarını okuyan ziyaretçiler, ecdada dua ediyor, fotoğraf çekiyor.

"Herkesi gelip görmesi gereken bir yer"

Aydın'dan gelen Fuat Yağan, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin devam etmesini istediklerini söyledi.

Etkinlikler için kilometrelerce yoldan geldiklerini anlatan Yağan, "Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında hem kabinenin burada toplanması hem de böyle bir etkinliğin yapılması çok önemli. Ülkemiz ve yöremiz için büyük bir duygu. Oldukça takdir ediyoruz. Bu etkinlikler sayesinde Türk-İslam mezarlığının dünyaya tanıtılmasından oldukça etkilendim." dedi.

Tarihi mezarlığın görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Yağan, herkesi Ahlat'a davet etti.

Osmaniye'den gelen Alper Tutguner ise tarihi mezarlığı görmek için kenti ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin her yerinden insanların mezarlığı görmek için kente akın ettiğini belirten Tutguner, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli'ye son yıllarda burayla ilgili yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bu büyük organizasyon sayesinde tarihimizi tanıma imkanı bulduk. Gerçekten herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Kendilerine teşekkür ederim."