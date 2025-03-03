Maldivler'de Şiddetli Sel Felaketi

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KOLOMBO, 3 Mart (Xinhua) -- Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, ülke tarihindeki en yüksek günlük yağış miktarının neden olduğu şiddetli sel felaketi nedeniyle devlet daireleri ve kamu kurumlarının kapatılması talimatını verdi.

Maldivler Meteoroloji Servisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, pazar sabahı yerel saatle 08.00 itibarıyla son 24 saatte 296 milimetre yağış kaydedildiğini bildirdi.

Devlete ait PSM News yayın kuruluşunun pazar günü bildirdiğine göre cumhurbaşkanının kararı, halk için önemli zorluklara neden olan yoğun yağışların ardından geldi.

PSM News, cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların Male, Hulhumale ve Velana Uluslararası Havaalimanı'na ev sahipliği yapan Hulhule bölgeleri ile birkaç ada da dahil olmak üzere Male şehrinde yoğun sele yol açtığını söyledi.