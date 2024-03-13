Malezya Başbakanı Enver İbrahim Berlin'de Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim Berlin'de Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, Şehitlik Camisi'ni ziyaret ederek teravih namazını kıldı.

13.03.2024 01:12
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, Şehitlik Camisi'ni ziyaret ederek teravih namazını kıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Şehitlik camisine teravih namazı kılmaya gelenlerle sohbet eden Enver İbrahim'e, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de eşlik etti.

Enver İbrahim namaz öncesi Şehitlik Camisi derneği kütüphanesine büyük boyutta bir Kuran-ı Kerim hediye etti.

Enver İbrahim namaz sonrası kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Malezya Başbakanı Almanya temasları çerçevesinde dün Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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