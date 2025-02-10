Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora töreninde konuştu: (1)

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Malezya Başbakan Enver İbrahim, " Türkiye, ulusal şuurunu ve onurunu ciddi şekilde artırmış bir ülkedir. Jeopolitik güç haline gelmiştir." dedi.

Enver, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek fahri doktora beratı için düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın Malezya ile kurmaya hassasiyet gösterdiği büyük ortaklık ve dayanışma için şükranlarını sunan Enver, Türkiye'nin uzay teknolojileri ve yapay zeka gibi alanlarda yaptığı yaptırımlara ve gelişmelere dikkati çekti.

Enver, "Geçmiş beklentilerin prangalarından artık kurtulmuş bir ülke, özgürleşme ve geleceğe anlamlı bir şekilde yürüme imkanı kazanmış bir halkla karşı karşıyayız." dedi.

Siyasetin her zaman elle tutulur sonuçlar getirmediğini ancak vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Enver, "Türkiye, ulusal şuurunu ve onurunu ciddi şekilde artırmış bir ülkedir. Jeopolitik olarak küresel bir güç haline gelmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz"

Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesini büyük bir meydan okuma olarak nitelendirerek, "Tutukluluktan devletin başına giden bir öyküsü var. Bu, sadece bir hayatta kalma hikayesi değil, bir gurur hikayesi. Zorlukların karşısında yenilmeme ve güçlü, kararlı ilerleyişe devam etme hikayesidir. Türkiye, bugün her zaman olduğundan daha güçlü, daha öz güvenli ve daha kararlı." diye konuştu.

Enver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi modern tarihi boyunca olmadığı şekilde öz güvenli bir ülkeden bahsediyoruz ve bunun sebebi de sizin yaptıklarınız, sizin çabalarınız Sayın Erdoğan. Bugün sizleri burada ağırlıyoruz, sadece bir devlet başkanı ünvanıyla değil. Sayın Emine Erdoğan, sadece lider eşi olarak burada bulunmuyorsunuz.

Sınırların ötesine geçen, etkisi hissedilen bir lidersiniz ve tüm dünyada sevilen, takdir görülen bir lider olduğunuz için bizlerle olmanız, bizleri çok gururlandırıyor."

(Sürecek)