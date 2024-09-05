Malezya Başbakanı İbrahim, Filistin’deki İnsan Hakları İhlalleri Üzerine Sert Eleştirilerde Bulundu - Son Dakika
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Malezya Başbakanı İbrahim, Filistin’deki İnsan Hakları İhlalleri Üzerine Sert Eleştirilerde Bulundu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'de İsrail'in işlediği ağır suçları ABD'nin ayakta alkışladığını belirterek, Batılı mevkidaşlarına çelişki olduğunu söyledi. İbrahim, Filistin konusunda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

05.09.2024 14:48
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'de İsrail'in işlediği ağır suçları ABD'nin ayakta alkışladığını belirterek, "Batılı mevkidaşlarımıza, insanlığınız ve adalet değeriniz nerede kaldı diye soruyorum. Demokrasinin değerleri ve insan haklarının önemi ile ilgili bizlere sürekli ders veriyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu?" dedi.

Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumuna katılan Malezya Başbakanı İbrahim, Filistin konusunda açıklamalarda bulundu.

İbrahim, Batılı ülkelerde Gazze'deki olayların Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasıyla başladığı yönünde söylem kullanıldığına dikkati çekerek, "Tüm bunlar daha önce başladı. Tüm bunlar 1984'te sömürgecilik politikasıyla başladı. Batı Şeria'da yaşayan vatandaşların haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Duruma doğru şekilde bakmalıyız." diye konuştu.

Oluşan duruma çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan İbrahim, birçok ülkenin Filistin devletinin kurulmasından yana olduğuna dikkati çekti.

İbrahim, "Peki Filistin konusunda neden ilerleme kaydedilmiyor? İsrail'in pozisyonunu biliyoruz. ABD bu pozisyona tam destek veriyor. ABD burada işlenen ağır suçları ayakta alkışlıyor. Batılı mevkidaşlarımıza, insanlığınız ve adalet değeriniz nerede kaldı diye soruyorum. Demokrasinin değerleri ve insan haklarının önemi ile ilgili bizlere sürekli ders veriyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu?" ifadesini kullandı.

Sömürgeciliğin tüm biçimlerine karşı çıkılması gerektiğini belirten İbrahim, şöyle devam etti:

"Gazze'de ve Filistin'de yaşayanların toprakları gasbediliyor, insanlar öldürülüyor. Buradaki insanlar evlerinden mahrum ediliyor. Onlara hapishanedeymiş gibi davranıyorlar. Karar alan şahısların beyinlerinde sağduyunun üstün geleceğini umuyor ve bunun için dua ediyorum. Çünkü sadece onlar bu durumdan sorumlu. Hiç kimse, hiçbir ülke bu rezil duruma, bu zulme göz yummamalı. Bu durum kabul edilemez. Herkes adalet için mücadele etmeli. Her şeyin ten rengine ve dine göre belirlendiği bir dünyada yaşayamayız. Adalet tüm insanlık için olmalı. Filistinlilere bir sınıfın üyesi veya köle olarak değil, insan olarak davranılmalıdır."

Putin: "Sorun, ABD'nin çözüm sürecini tekele alma çabasından kaynaklanıyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkesinin Filistin konusunda fırsatçı yaklaşım sergilemediğini belirterek, "Pozisyonumuz, daha önce çözüme yönelik alınan kararlara dayanıyor. Bu kararlar çözümün temelini oluşturuyor. Burada her şeyden önce iki bağımsız devletin oluşturulması söz konusu." dedi.

ABD dahil birçok ülkenin buna benzer yaklaşım sergilediğine dikkati çeken Putin, "Maalesef sorun çözülmedi. Durumun gerginleşmesinin temelinde de bu sorun yatıyor. Ayrıca mevcut sorun, ABD'nin çözüm sürecini tekele alma çabasından kaynaklanıyor. ABD tarafsız bir ülke olarak görülmüyor. Sorun bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Gazze'deki krizin çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı İbrahim, Filistin’deki İnsan Hakları İhlalleri Üzerine Sert Eleştirilerde Bulundu - Son Dakika

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