Malezya Başbakanı: Müslüman ve Arap ülkeleri Filistinliler için adalet arayışında istikrarlı olmalı - Son Dakika
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Malezya Başbakanı: Müslüman ve Arap ülkeleri Filistinliler için adalet arayışında istikrarlı olmalı

Malezya Başbakanı: Müslüman ve Arap ülkeleri Filistinliler için adalet arayışında istikrarlı olmalı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Müslüman ve Arap ülkelerin Filistinliler için adalet arayışı konusunda "istikrarlı ve katı" olmaları gerektiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Enver, "Filistin'e karşı işlediği suçlar sebebiyle İsrail'in hesap vermesi" gerektiğini savundu.

30.04.2024 22:49
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Müslüman ve Arap ülkelerin Filistinliler için adalet arayışı konusunda "istikrarlı ve katı" olmaları gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Enver, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuştu.

Enver, Müslüman ve Arap ülkelerin Filistinliler için adalet arayışı konusunda "istikrarlı ve katı" olmaları gerektiğini ifade etti.

"Filistin'e karşı işlediği suçlar sebebiyle İsrail'in hesap vermesi" gerektiğini savunan Enver, "Tüm tarafların, çatışmanın ana nedeni olan İsrail'in Filistin topraklarına yönelik istila ve işgaline de itirazlarını dile getirmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 535 Filistinli öldürüldü, 77 bin 704 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Enver İbrahim, Filistin, Malezya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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