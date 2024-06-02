Malezya, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini destekliyor

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Malezya, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı önerisi dahil Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesi amaçlayan her teklifi desteklediklerini belirtti.

Malaysian Daily'nin haberinde, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğunda konuşan Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in açıklamalarına yer verildi.

Filistinlilere bağımsızlık ve egemenlik haklarının verilmesi gerektiğini vurgulayan Nordin, "Bölgedeki çatışmalar insan olarak vicdanımızı zorladı, cesaretimiz test edildi ve yapılan soykırımı kınadık." dedi.

Nordin, "Soykırım (Önlenmesi ve Cezalandırılması) Sözleşmesi'nin gerektirdiği yükümlülükler gereği İsrail bir an evvel Refah'taki askeri operasyon ve diğer tüm saldırılarını durdurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Shangri-La Diyaloğuna Filistinli bir temsilcinin de katılması gerektiğine işaret eden Nordin, "Malezya, Biden'ın 3 aşamalı önerisi dahil Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesi amaçlayan her teklifi desteklemektedir." diye konuştu.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.