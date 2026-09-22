Malezya Büyükelçisi, Türkiye ile ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi - Son Dakika
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Malezya Büyükelçisi, Türkiye ile ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi

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Malezya Büyükelçisi, Türkiye ile ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi
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Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Shaffieq, 2025'te Türkiye ile ticaret hacminin yaklaşık 5,6 milyar dolara çıkarıldığını, hedefin 10 milyar dolar olduğunu belirtti. Shaffieq, Türkiye'yi büyük bir açık hava müzesine benzetti. 2025'te yaklaşık 40 bin Türk Malezya'yı ziyaret etti.

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Türkiye'yi büyük açık hava müzesine benzeterek, "Çok derin bir kültüre sahip bu yüzden Türkiye'yi keşfetmek benim için son derece ilgi çekici." dedi.

Ankara'daki görevine yeni başlayan Shaffieq, Türkiye'deki izlenimlerini, hayatını ve iki ülke arasındaki ilişkileri AA muhabirine anlattı.

Shaffieq, Türkiye'ye büyükelçi olarak gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu benim ilk büyükelçilik görevim." dedi.

Ankara'da ailesiyle birlikte yaşadığını ve 5-11 yaş aralığında dört çocuğu olduğunu söyleyen Shaffieq, "Ankara'ya atandığımı öğrendiğimde mutlu oldum, çünkü çocuklarımın burada güzel bir çocukluk geçireceklerini biliyordum." ifadesini kullandı.

Shaffieq, Türkiye'de çok sıcak bir misafirperverlikle karşılandığını belirterek, "Malezya ve Türkiye kardeş ülkeler. Bu yüzden, buraya ilk geldiğimde içimde sıcak hisler uyandırdı." diye konuştu.

Aile kültürleri arasındaki benzerlik

Ülkesinin kültürüyle Türk kültürünün benzerlik gösterdiğini söyleyen Shaffieq, aileler arasındaki benzerliğin aile bağlarının çok güçlü olmasından kaynaklanabileceğini belirtti.

Shaffieq, anne babaya gösterilen saygının ve kardeşler arası ilişkinin ülkesiyle benzer olduğunu dile getirerek, "Özellikle bayramlarda ve fırsat bulduğumuz her an ailece bir araya gelmekten hoşlanırız. Böylece bir araya gelip kutlamalar yapar, birlikte yemek pişirip birlikte yeriz. Sanırım buradaki Türk ailelerinde de durum aynı." dedi.

Malezya halkının, Türkiye'yi dizi ve film aracılığıyla tanıma fırsatı bulduğunu anımsatan Shaffieq, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece yakın geçmişe dayanmadığının altını çizdi.

Shaffieq, "Osmanlı İmparatorluğu ve Malakka Sultanlığı dönemlerine kadar uzanan bir geçmişimiz var. O dönemdeki sultanların Osmanlı sultanlarıyla iletişim kurduklarına dair tarihi kanıtlar mevcut, bu ilişki yüzyıllar öncesine dayanıyor, yeni bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk dondurması gerçekten dünyanın en iyisi"

Ülkesinin yemek kültürünün Türkiye'den oldukça farklı olduğunu aktaran Shaffieq, Malezya ve bölgesinde yemeklerin baharatlı olarak tercih edildiğini aktardı.

Shaffieq, Malezyalıların Türk dondurmasını sevebileceğini söyleyerek, "Dondurmanız gerçekten dünyanın en iyisi. Çocuklarım da çok seviyor, bence kültürel etkileşim söz konusu olduğunda yemek de odaklanmamız gereken alanlardan biri." diye konuştu.

Kahvaltı öğününü atlamadığını söyleyen Shaffieq, "menemeni" çok sevdiğini Türkçe bir şekilde ifade etti.

Shaffieq, yaklaşık üç aydır Türkçe öğrenmeye çalıştığını ancak bunun kolay olmadığını aktararak, Türkçe bir şekilde, "Türkçe bilmiyorum. Türkçe çok zor" dedi.

Cümle yapılarındaki farklılık nedeniyle bu dili öğrenmekte zorluk yaşadığını belirterek, görev süresi boyunca olabildiğince öğrenmeye çalışacağını söyledi.

"Türkiye, kocaman bir açık hava müzesi gibi"

Büyükelçi, bu zamana kadar Ankara civarında ve dışında birçok yer ziyaret etme fırsatı bulduğunu kaydederek, Kapadokya, Kastamonu ve Konya'yı beğendiğini, bu yerlerin kendine has bir karakteri olduğunu söyledi.

Ankara'da Ayaş domates festivaline, Beypazarı'nda havuç festivaline katıldığını belirten ve bunları "benzersiz" olarak nitelendiren Büyükelçi Shaffieq, şunları kaydetti:

"Türkiye, büyük bir açık hava müzesi gibi. Gittiğim şehirler, bölgeler, gidip kültürünü gözlemleyebileceğiniz, ücretsiz ve açık birer müze niteliğinde. Çok derin bir kültüre sahip bu yüzden Türkiye'yi keşfetmek benim için son derece ilgi çekici."

İkili ilişkiler

Türkiye-Malezya ilişkilerini değerlendiren Shaffieq, "İkili ilişkilerimiz açısından çok iyi bir seyir izlediğimizi düşünüyorum. Malezya, Güneydoğu Asya'daki en büyük ticaret ortağı konumunda." dedi.

Büyükelçi, 2025'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 5,6 milyar dolara çıkarıldığını hatırlatarak, üst düzey temaslar sırasında bu rakamın 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bunun iddialı bir hedef olmasına rağmen ulaşılabileceğine inandığını aktaran Shaffieq, şunları kaydetti:

"Benim açımdan en önemlisi, ticaretin yanı sıra savunma alanının da odaklanabileceğimiz bir diğer konu olması. Bildiğiniz gibi, sadece bu yıl içinde donanmamız tarafından tedarik edilen üç adet kıyı görev gemisini teslim aldık ya da hizmete soktuk, gelecekte daha fazla gemi tedarik etmeyi umuyoruz."

Büyükelçi, bunun yanı sıra, Güney Çin Denizi'nde faaliyete başlayan ANKA dronları olmak üzere üç insansız hava aracı teslim aldığını kaydederek, özellikle savunma alanındaki diğer tedarik süreçlerinin de değerlendirildiğini aktardı.

Malezya'yı ziyaret eden Türk sayısı her yıl artıyor

Shaffieq, ilişkilerde turizme de odaklanıldığını kaydederek, 2025'te yaklaşık 40 bin Türk'ün Malezya'yı ziyaret ettiğini, 2024'te bu rakamın daha düşük olduğunu ve sayının her yıl arttığına dikkati çekti.

Ülkesinin daha çok ziyaret edilmesi gerektiğini aktaran Shaffieq, Malezya'nın yıl boyunca sıcak ve tropikal iklime sahip olduğunu hatırlattı.

Eğitim alanının çok önemli olduğunu söyleyen Shaffieq, daha çok Malezyalı gencin??????? Türkiye'ye gelmesi, Türk gençlerinin de Malezya'yı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Shaffieq, "Çünkü birbirini anlamak özellikle o yaşlarda büyük önem taşıyor." diyerek, insanlar arası etkileşimin artırılması gerektiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yapılması gereken çok şey olduğunu ifade eden Shaffieq, "Malezya'yı tanıtmak adına birlikte atabileceğimiz çok adım var." dedi.

Kaynak: AA
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