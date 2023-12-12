Malezya\'da Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı projesi için tören düzenlendi

KUALA LUMPUR, 12 Aralık (Xinhua) -- Malezya'nın Kuantan kentinde Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı projesi için düzenlenen tören, 11 Aralık 2023.

Malezya'da Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından inşa edilen mega demiryolu projesi olan Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı'nın (ECRL) ilk rayları Pazartesi günü döşendi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah, başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen bir törenle tarihi ana tanıklık eden konuklar arasında yer aldı. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)