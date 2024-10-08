Malezya'dan İsrail'e Karşı Harekete Geçme Çağrısı - Son Dakika
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Malezya'dan İsrail'e Karşı Harekete Geçme Çağrısı

Malezya, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olmaya davet etti.

08.10.2024 13:16
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Malezya, uluslararası topluma, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı harekete geçme ve birlik olma çağrısında bulundu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

Dünyanın "Gazze'de çalınan geleceği ve kaybedilen hayatları görmezden gelmeye devam edemeyeceği" ifade edilen açıklamada, "Harekete geçme zamanı geldi." denildi.

"İsrail, sonuçlarını düşünmeden hareket ediyor. Bu kabul edilemez." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'e karşı birlik olması ve kararlı şekilde harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada "dünyanın neresinde olursa olsun, soykırım ve savaş suçları dahil olmak üzere uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması gerektiğinin" altı çizildi.

Malezya'nın Filistin halkına olan desteğine vurgu yapılan açıklamada, "Malezya, Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğine yönelik çalışmalarını sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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