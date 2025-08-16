Malezya'dan İsrail'in E1 Projesine Şiddetli Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malezya'dan İsrail'in E1 Projesine Şiddetli Kınama

16.08.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya, İsrail'in E1 yerleşim planını ve Büyük İsrail vizyonunu kınayarak uluslararası harekete çağırdı.

Malezya, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini ve "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamaları şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in "E1" bölgesindeki yerleşim planına ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili ifadelerine????? ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gasbedilen Filistin topraklarında binlerce yerleşim biriminin kurulmasını öngören planın ve yasa dışı yayılmacı "Büyük İsrail" vizyonunun en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

İsrail'in bu adımlarının, Cenevre Sözleşmelerini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Malezya'nın, 1967 öncesi sınırlar temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde basın mensuplarına yönelik saldırılarının da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) savaş bölgelerindeki gazetecilerin korunmasına ilişkin kararlarını ihlal ettiğinin altı çizilerek, uluslararası topluma, İsrail'in yasa dışı girişimlerini durdurmak üzere harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Filistin, Malezya, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'dan İsrail'in E1 Projesine Şiddetli Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Adana’da otoyolda baltalı tehdit O anlar kameralarda Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda
Ormanda kan donduran cinayet “İşe götüreceğiz“ diyerek öldürmüş Ormanda kan donduran cinayet! "İşe götüreceğiz" diyerek öldürmüş
Lille, Berke Özer’den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor
Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti
Pakistan’da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur Pakistan'da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur
Zelenskiy’den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 17:28:42. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya'dan İsrail'in E1 Projesine Şiddetli Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.