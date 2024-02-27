Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı: İsrail\'in suç ortaklığına sessiz kalmak suçtur

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Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Datuk Mohamad Alamin, İsrail'in bölgede dökülen kandan ve yaygın yıkımdan sorumlu tutulması gerektiğini söyleyerek, " (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları) Konseyin sessizliği, eylemsizliği ve ayrıcalıklı muamelesi de suç ortaklığı anlamına geliyor." dedi.

Bernama'nın haberine göre, Alamin, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'yi tamamen yok etmek için bombaladığını belirten ve Refah'taki durumu da felaket olarak tanımlayan Alamin, "Yapabileceğimiz en azından Konseyin, kendi yetkilerine uygun hareket etmesini sağlamaktır. Konseyin sessizliği, eylemsizliği ve ayrıcalıklı muamelesi de suç ortaklığı anlamına geliyor." diye konuştu.

23 Şubat'ta Refah-Gazze sınırında "yürek burkan insani yıkıma" bizzat tanık olduğunu ifade eden Alamin, "Kurbanlar, bitmeyen bir kabus gibi görünen bir ortamda yalnızca hayatta kalmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de derhal kalıcı ateşkes çağrısını yeniden yapan Alamin, İsrail'in bölgede dökülen kandan ve yaygın yıkımdan sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Alamin, ezilenlerin yanında duracaklarını ve zulmü kınayacaklarını belirterek, "Malezya, adalet yerini bulana, cezasızlık ortadan kaldırılana ve Filistin, Birleşmiş Milletlerin tam teşekküllü bir üyesi olarak hak ettiği yeri alana dek pes etmeyecektir." dedi.