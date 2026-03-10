Malezya, Orta Doğu'dan 200 Vatandaşını Tahliye Ediyor

Malezya'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri nedeniyle gerilimin arttığı Orta Doğu'dan yaklaşık 200 vatandaşını tahliye edeceği bildirildi.

Malay Mail gazetesinin haberinde, Malezya hükümetinin, Orta Doğu ülkelerindeki vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tahliyelerin ilk etabında, daha önce Suriye, Ürdün ve Katar'ın dahil olduğu ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 200 vatandaşın ülkeye getirileceği bildirilen haberde, nihai sayının değişebileceğine işaret edildi.

Haberde, tahliyelerin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden yapılacağı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.