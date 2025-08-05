Malezya, Tayland-Kamboçya Sınırına İzleme Ekibi Göndermeye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malezya, Tayland-Kamboçya Sınırına İzleme Ekibi Göndermeye Hazır

05.08.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Enver İbrahim, Tayland-Kamboçya sınırına izleme ekibi göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin talep edilmesi halinde Tayland- Kamboçya sınırına izleme ekibi göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) yaptığı konuşmada, Tayland-Kamboçya sınır gerilimi hakkında konuştu.

Malezya'nın, talep edilmesi halinde Tayland-Kamboçya sınırına izleme ekibi göndermeye hazır olduğunu belirten Enver, sınırdaki durumun "hala gergin ve hassas olmasına rağmen kontrol altında" olduğunu söyledi.

Enver, bölgede uydu izleme çalışmalarının yürütüldüğünü ve her iki tarafın da Malezya Savunma Ataşesi'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri mevkidaşlarıyla birlikte uzaktan izleme çalışmalarını koordine etmesi konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Tayland ve Kamboçya'nın Malezya'dan, gelecek yıl ASEAN başkanlığı sona erdikten sonra da arabuluculuk yapmaya devam etmesini istediklerini aktaran Enver, "Bu sorumluluk ASEAN Başkanı olarak bizim konumumuzla sınırlı değildir." dedi.

Enver, "Başlangıçta üç ay içinde bir çözüm hedeflemiştik. Ancak herhangi bir müzakerede zaman çizelgeleri kesin olarak belirlenemez. Önemli olan ateşkes ve çözüme yönelik gerçek bir taahhüt yoluyla ilerleme kaydedilmesini sağlamaktır." diye konuştu.

Sınırda herhangi bir izleme ya da barış gücü varlığının sadece ASEAN üyesi devletlerden temsilciler içermesi gerektiğini vurgulayan Enver, müzakerelerin "bir ASEAN girişimi" olarak kalması gerektiğini belirtti.

Enver, ABD ya da Çin gibi ülkelerden dış lojistik desteğin kabul edilebileceğini ancak bunun tarafsız bir şekilde ve siyasi müdahale olmaksızın sunulması halinde mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enver İbrahim, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Tayland, Malezya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya, Tayland-Kamboçya Sınırına İzleme Ekibi Göndermeye Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:08
Araştırma 18 ilde yapıldı En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:21:45. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya, Tayland-Kamboçya Sınırına İzleme Ekibi Göndermeye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.