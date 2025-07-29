Malezya ve Endonezya'nın İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Malezya ve Endonezya'nın İşbirliği Toplantısı

29.07.2025 19:06
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Enver İbrahim ve Prabowo Subianto, ikili ilişkileri güçlendirmek için çeşitli konuları görüştü.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ikili ilişkiler, sınır anlaşmazlıkları, yenilenebilir enerji, yatırım olanakları ve gıda güvenliği gibi işbirliğini geliştirecek konuları görüştü.

Enver, X hesabından yaptığı açıklamada, resmi ziyaret için bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldiğini belirtti.

İki ülke arasında her yıl düzenlenen toplantının 13'üncüsü kapsamında Subianto ile ikili ilişkileri görüştüğünü aktaran Enver, sınır anlaşmazlıkları, yenilenebilir enerji, yatırım olanakları ve gıda güvenliği gibi çeşitli konuları masaya yatırdıklarını kaydetti.

Sınır sorunlarının çözülmesi için somut adımlar atılması yönünde anlaştıklarını, bunun da "karşılıklı güveni" simgelediğini vurgulayan Malezya Başbakanı, iki ülke arasında 30 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda da mutabık kalındığına işaret etti.

Enver, Subianto ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri de görüştüklerini aktardı.

Antara News'ün haberine göre, toplantının ardından basına konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da çeşitli stratejik alanda işbirliğini güçlendirmenin, bölgesel ve küresel zorlukları ele almak için işbirliği yapmanın önemini yeniden teyit ettiklerini söyledi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmasında ateşkesin sağlanmasına yardımcı olduğu için Enver'e teşekkür eden Subianto, "Söz konusu ateşkes kritik öneme sahip bir dönüm noktası. Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) müzakere yoluyla çatışmaları barışçıl şekilde çözmeye kararlı kalmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enver İbrahim, Endonezya, Diplomasi, Politika, Malezya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya ve Endonezya'nın İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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