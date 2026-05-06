Malezyalı Öğrenciler Malay Bursu ile Yükseköğrenim İçin Türkiye'ye Geliyor

06.05.2026 00:29
(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın Malezya temasları kapsamında Malezya ile Türkiye arasında yükseköğretim alanında iş birliklerini artırma kararı alındı. Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir, bu iş birliği çerçevesinde Malezya hükümeti olarak Türkiye'ye Malay Bursu ile öğrenci göndereceklerini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Malezya temasları kapsamında Türkiye-Malezya Yükseköğretim Forumu'na katıldı. Özvar, Malezyalı öğrencileri yükseköğrenim görmek üzere Türk üniversitelerine davet etmesinin ardından, Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir, Türkiye ile yükseköğretim alanında iş birliklerini artırmak istediklerini ve bu çerçevede Malezya hükümeti burslusu olarak Türkiye'ye öğrenci göndereceklerini ilan etti.

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Forumu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın ve Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir'in katılımıyla Malezya'da düzenlendi. Özvar'a ziyarette, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Naci Gündoğan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, rektörler ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Özvar ve beraberindekiler, Malezyalı öğrenciler tarafından geleneksel Malay dansı Zapin ve "Türkiye'yi seviyoruz", "Türkiye'ye gitmek istiyoruz", "Türkiye-Malezya kardeştir" sloganlarıyla karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Özvar, iki ülke arasındaki akademik iş birliğinin daha ileri bir düzeye taşınması ve öğrenci hareketliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda Malezyalı öğrencileri Türk üniversitelerinde görmek istediklerini ifade etti. Türkiye'nin güçlü akademik altyapısı, araştırma ve inovasyon odaklı üniversite ekosistemi, nitelikli ve çok disiplinli eğitim imkanlarıyla uluslararası öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Özvar, bu sürecin iki ülke arasında kalıcı akademik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

"Gazze'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız"

Özvar, forumda yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları sonucunda uzun süredir Gazze'de yaşanan insani trajediye değinerek, "Bir ülke ve yükseköğretim camiası olarak Gazze'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye, bu trajediye kayıtsız kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üniversitelerimiz Gazze'den gelen öğrencilere kapılarını açmış ve bu öğrenciler öğrenim ücretlerinden muaf tutulmuştur. Ayrıca, görüşlerini ifade ettikleri için Batı'daki üniversitelerde kısıtlamalarla karşılaşan akademisyen ve öğrencilere de destek vererek akademik özgürlüğe olan bağlılığımızı teyit ettik. Küresel yükseköğretim camiasının ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen Gazze'de devam eden saldırıları güçlü bir şekilde kınıyor, bu konuda süregelen sessizliği de eleştiriyoruz" dedi.

"Artık uygulama aşamasındayız"

Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır karşılıklı saygı, güven ve güçlü bir ortaklık anlayışıyla şekillendiğini kaydeden Özvar, yükseköğretimin, iş birliğinin en önemli sütunlarından biri olduğunu ifade etti. Eğitimi yalnızca bir sektör olarak değil toplumların geleceğini şekillendiren, ekonomileri güçlendiren ve halkların arasında kalıcı bağlar kuran stratejik bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Özvar, "Son yıllarda yükseköğretim alanındaki iş birliğimiz önemli bir ivme kazanmıştır. İkinci Ortak Komite Toplantısı iş birliğimizde yeni bir kilometre taşı olmuş ve yükseköğretim sistemlerimizi daha ileri bir iş birliği düzeyine taşıyacak kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştur. Artık iş birliğimizi uygulama aşamasındayız" dedi.

"Büyük potansiyel görüyoruz"

Üniversiteler arası iş birliğinin sonuç odaklı ortaklıklar yoluyla güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Özvar, "Aynı zamanda yapay zeka, dijital dönüşüm, yeşil teknolojiler, sürdürülebilirlik, savunma sanayi ve havacılık gibi stratejik alanlarda ortak araştırma girişimlerinin genişletilmesinde büyük bir potansiyel görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İş birliğinin bir diğer önemli boyutunun da teknik ve mesleki eğitim olduğuna işaret eden Özvar, bu doğrultuda, beceri gelişimi ve yeniliğe katkı sağlayacak örnek bir girişim olarak Türkiye–Malezya Teknik ve Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurulmasına yönelik öneriyi tekrarladı.

Akademik ve öğrenci hareketliliği, uluslararası iş birliğinin en görünür ve etkili unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Özvar, ancak mevcut hareketlilik düzeyinin iki ülkenin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Öğrenci hareketliliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirten Özvar, "Bu nedenle öğrenci, akademisyen ve araştırmacı değişimini artırmaya ve her iki ülkeden genç yetenekler için daha fazla fırsat oluşturmaya kararlıyız. Türkiye ve Malezya yalnızca yükseköğretimde ortak değil aynı zamanda benzer vizyonu paylaşan ülkelerdir. Yükseköğretim alanındaki iş birliğimizin sadece ulusal çıkarlarımıza değil, aynı zamanda bölgemizin ve daha geniş İslam dünyasının gelişimine de katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

