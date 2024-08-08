Mali'de Ukrayna ile ilgili terör saldırısı soruşturması başlatıldı - Son Dakika
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Mali'de Ukrayna ile ilgili terör saldırısı soruşturması başlatıldı

Mali'de savcı Amadou Bocar, Ukraynalı yetkililerin karıştığını iddia ettiği 'terör saldırısı' nedeniyle ülkesinde bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturmanın terör eylemlerine, terör eylemlerinde suç ortaklığına ve terörizmin finansmanına ışık tutacağı belirtildi.

08.08.2024 19:16
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Mali'de savcı Amadou Bocar, Ukraynalı yetkililerin karıştığını iddia ettiği "terör saldırısı" nedeniyle ülkesinde bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soruşturmanın "iddia edilen terör eylemlerine, terör eylemlerinde suç ortaklığına ve terörizmin finansmanına ışık tutacağını" söyleyen Bocar, aynı zamanda saldırının faillerinin tespit edilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Mali, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov'un, Cezayir sınırında Mali ordusuna karşı savaşan "silahlı terörist gruplara" destek verdikleri yönündeki açıklamaları nedeniyle 4 Ağustos'ta Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Aynı günlerde Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov da Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan ve Mali'de orduya karşı savaşan Tuareg gruplara destek veren paylaşım nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Ukrayna ise suçlamaları reddetmişti.

Mali'de ordu ile Tuareg isyancıları çatışmıştı

Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları 25-28 Temmuz'da çatışmaya girmişti.

Mali ordusu rakam belirtmese de bölgede önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.

Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detaylar hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu çatışma, Wagner'in Afrika'da verdiği en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mali'de Ukrayna ile ilgili terör saldırısı soruşturması başlatıldı - Son Dakika

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